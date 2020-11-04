У Києві двох чоловіків затримали за перекриття руху в урядовому кварталі

У Києві активісти перекрили рух на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичної, при цьому один з водіїв намагався об’їхати кордон поліцейських по тротуару. Двох порушників затримано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

“Сьогодні активісти перекрили рух на перехресті вулиць Грушевського та Шовковичній. Правоохоронці закликали учасників акції припинити правопорушення, під час чого один з водіїв здійснив маневр, намагаючись об’їхати кордон поліцейських, та виїхав на тротуар”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали водія і пасажира автівки. Обох правопорушників доправили до Печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та з’ясування обставин інциденту.

За цим фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

У поліції зазначили, що раніше було анонсовано проведення у центрі Києва безстрокової акції.