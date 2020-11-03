У Києві сьогодні — кілька акцій, поліція посилила заходи безпеки

Працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене чергування з метою забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів у центрі Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що відповідно до раніше поданих заявок сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Аби не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів.

Окрім цього, організатори деяких заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

У поліції просять автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації.

Також у поліції зазначили, що зранку біля Верховної Ради одному з учасників заходу стало зле. Правоохоронці, які забезпечують там публічну безпеку та порядок, одразу надали чоловіку першу домедичну допомогу до приїзду лікарів.

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Разом з цим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Як повідомлялося, зранку 3 листопада під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення авто.

Крім того, планується акція біля Конституційного Суду, який розглядатиме закон про мову.