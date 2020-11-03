У Києві за добу - 789 випадків коронавірусу, 12 хворих померли

На сьогодні в столиці вже 39 534 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу - 789.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За минулу добу в Києві виявили 789 випадків коронавірусу. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 799 киян", - зазначив він.

За його словами, захворіли: 465 жінок віком від 18 до 85 років; 270 чоловіків віком від 19 до 91 року, 24 дівчинки від 3 тижнів до 17 років і 30 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли, зокрема, і 27 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що одужали в столиці ще 229 людей. Всього коронавірус подолали 13 153 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському – 158, в Солом‘янському – 120 та 115 випадків – у Дніпровському районі.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.

Фото: CTK Photo/Укрінформ