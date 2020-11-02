У Києві – майже 10 тисяч хворих на грип та ГРВІ

У столиці за 44-й тиждень 2020 року зареєстровано 9 888 хворих на грип та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 55,5%. Наразі показник захворюваності становить 333,2", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3 864 (зниження на 22%), дорослих – 6 024 (зростання на 3%).

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У структурі захворюваності діти становлять 39,1%, а на попередньому тижні – 45,9%. Серед школярів захворюваність знизилася на 30,4% – зареєстровано 1 734 випадки.

До медичних закладів за 44-й тиждень госпіталізовано 29 осіб, із них 15 – діти.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтверджено 402 194 випадки COVID-19, з них за добу 6754.