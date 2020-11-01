У Києві за добу - 689 хворих на COVID-19

У Києві за минулу добу, 31 жовтня, зафіксували 689 нових хворих на коронавірус, померли 12 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав Київський міський голова Віталій Кличко.

"В Києві минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Всього коронавірус забрав життя 778 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 38 238", - зазначив він.

За інформацією Кличка, захворіли: 353 жінки віком від 18 до 84 років; 287 чоловіків віком від 18 до 85 років; 20 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Також захворіли 25 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 50 людей. Всього коронавірус подолали 12 912 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському – 122, у Солом‘янському - 117 та Голосіївському - 88 випадків районах.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, з них за добу – 7 959.