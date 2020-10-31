У Києві на дорогу впав будівельний кран
Укрінформ
На Позняках на проїжджу частину впав будівельний кран, який пошкодив припаркований автомобіль та заблокував рух вулицею Мишуги.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КМДА у Фейсбуці.
"Через падіння будівельного крану проїзд вулицею Мишуги перекрито. ️Проїжджа частина залита бетоном, а стріла пошкодила припаркований автомобіль, перекривши вулицю", - йдеться у повідомленні.
У КМДА зазначили, що на місці ситуації тривають слідчо-оперативні дії, працюють рятувальники.
Пропонується схема об'їзду:
- просп. П. Григоренка - просп. М. Бажана - вул. Л. Руденко;
- вул. О. Мишуги - вул. Л. Руденко - вул. С. Крушельницької - просп. П. Григоренка.
Фото: КМДА