У Києві на дорогу впав будівельний кран

На Позняках на проїжджу частину впав будівельний кран, який пошкодив припаркований автомобіль та заблокував рух вулицею Мишуги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КМДА у Фейсбуці. "Через падіння будівельного крану проїзд вулицею Мишуги перекрито. ️Проїжджа частина залита бетоном, а стріла пошкодила припаркований автомобіль, перекривши вулицю", - йдеться у повідомленні. У КМДА зазначили, що на місці ситуації тривають слідчо-оперативні дії, працюють рятувальники. Читайте також: В Ізмаїлі п'яний водій в'їхав у дерево, є загиблі Пропонується схема об'їзду: - просп. П. Григоренка - просп. М. Бажана - вул. Л. Руденко; - вул. О. Мишуги - вул. Л. Руденко - вул. С. Крушельницької - просп. П. Григоренка. Фото: КМДА