У Києві за добу 781 випадок коронавірусу: в яких районах найбільше

За минулу добу, 30 жовтня, у Києві виявили 781 випадок коронавірусу, 23 хворих померли.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 781 хворий на коронавірус. Померли 23 людини», - написав він.

Усього, за словами мера, коронавірус забрав життя 766 киян.

«Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 37 549. Захворіли: 400 жінок віком від 20 до 85 років, 324 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв, 30 дівчаток від 4 до 16 років та 27 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли також 38 медиків», - повідомив Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 223 людини. Усього коронавірус подолали 12 862 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 131, у Дніпровському та Солом‘янському районах – по 100 випадків та в Оболонському районі – 90 випадків», - уточнив мер столиці.

Як повідомлялося, в Україні станом на 31 жовтня лабораторно підтверджено 387 481 випадок COVID-19, із них за добу – 8 752.