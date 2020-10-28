Заступника гендиректора кіностудії Довженка судитимуть за службову недбалість

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступника гендиректора кіностудії Довженка за фактом службової недбалості, що спричинила збитки державі у сумі 4, 3 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Фейсбуці.

"Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника генерального директора ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» за фактом службової недбалості, що спричинила збитки державі у сумі 4, 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, у 2018 році обвинувачений, який на той час обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», уклав з Товариством договір оренди, за яким передав у користування ТОВ житлові приміщення у будинку готелю-гуртожитку начебто для проживання професійних творчих працівників, задіяних у сфері кіновиробництва та відеозйомок.

Зазначається, що при цьому розмір орендної плати за вказаним договором із Фондом державного майна або його регіональними відділеннями не погоджувався, а орендну ставку визначено в розмірі 3,0 % з коефіцієнтом 0,7, всупереч Методиці розрахунку, затвердженої Кабміном.

Однак у ході досудового розслідування з’ясовано, що мета використання переданого в оренду приміщення не відповідала дійсності, фактично орендар використовував цей об’єкт як готель та мав сплачувати значно більший розмір орендної плати.

"Внаслідок вказаних дій державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки через недоотримання коштів від здачі в оренду приміщень у сумі понад 4,3 млн грн, що підтверджується висновками судово-економічної експертизи", - повідомляють у пресслужбі Київської прокуратури.

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 ККУ.

З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди на майно обвинуваченого накладено арешт.