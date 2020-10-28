Ректор столичного вишу організував схему нелегального переправлення іноземців до ЄС

Контррозвідка СБУ викрила ректора столичного вишу на організації схеми нелегального переправлення іноземців до країн ЄС.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

"Встановлено, що ректор одного зі столичних приватних закладів вищої освіти оформляв за гроші фіктивні запрошення на навчання для мешканців деяких країн Північної Африки, а також Центральної та Південної Азії. Для цього він, зокрема, підробляв документи про нібито здобуття «абітурієнтами» середньої освіти за місцями їх проживання за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Після прибуття в Україну іноземці планували потрапити до європейських країн поза встановленими пунктами пропуску.

Організатора схеми затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання понад 3-х тисяч дол. за оформлення фальшивих запрошень для 12 іноземців.

Раніше оперативники спецслужби задокументували одержання фігурантом «авансу».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних оборудок.

Фото: СБУ