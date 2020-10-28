Кличко здав повторний тест на COVID-19 - результат позитивний

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що повторний тест, який він здав у понеділок на COVID-19, був позитивний, однак він почувається добре та працює з дому.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко сказав на онлайн-брифінгу.

"Почуваю себе добре, бадьоро, весь час на телефоні, на зв'язку з міськими службами. Також багато роботи, незважаючи на те, що знаходжуся на самоізоляції вдома. На жаль, повторний тест у понеділок був позитивним, я сподіваюся, що наступні тести будуть нарешті негативними", - зазначив Кличко.

За словами мера, єдиний із симптомів у нього - не відчуває запахів. "Можу сказати, що трохи голос сів, запахів не відчуваю, але думаю, спортивне минуле і міцна імунна система відіб'ються від вірусу", - додав він.

Як повідомлялося, мер Києва Кличко у суботу, 24 жовтня, поінформував, що заразився коронавірусом.