Столична поліція за день виборів отримала 587 повідомлень про можливі порушення
Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.
«У Києві упродовж вчорашньої доби поліція зафіксувала 587 повідомлень про можливі порушення, пов’язані з виборчим процесом. Станом на 24-ту годину 25 жовтня, правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень та склали чотирнадцять адміністративних протоколів», - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що голосування у столиці пройшло без грубих порушень. Уточнюється, що здебільшого зафіксовані повідомлення стосувались проведення незаконної агітації – 191 факт, 14 фактів фотографування бюлетенів, 9 – підкупу виборців, 4 – незаконних дій із бюлетенем тощо.
Також поліція зафіксувала 2 факти підкупу виборців у Святошинському і Деснянському районах столиці та відкрила кримінальні провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) ККУ.
Зазначається, що разом із тим 2 кримінальних провадження розслідуються за ст. 356 (Самоправство) ККУ, а ще два – за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Також правоохоронці склали 2 адмінпротоколи за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) та 10 – за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітації референдуму) КУпАП.
Окрім того, за вчинення дрібного хуліганства біля однієї з виборчих дільниць в Оболонському районі на правопорушницю складено адмінпротокол за ст. 173 КУпАП, а в Дніпровському районі на жінку-виборця складено адмінматеріали за порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.
Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори.