Столична поліція за день виборів отримала 587 повідомлень про можливі порушення

У столиці упродовж неділі, 25 жовтня, поліція зафіксувала 587 повідомлень про можливі порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«У Києві упродовж вчорашньої доби поліція зафіксувала 587 повідомлень про можливі порушення, пов’язані з виборчим процесом. Станом на 24-ту годину 25 жовтня, правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень та склали чотирнадцять адміністративних протоколів», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що голосування у столиці пройшло без грубих порушень. Уточнюється, що здебільшого зафіксовані повідомлення стосувались проведення незаконної агітації – 191 факт, 14 фактів фотографування бюлетенів, 9 – підкупу виборців, 4 – незаконних дій із бюлетенем тощо.

Також поліція зафіксувала 2 факти підкупу виборців у Святошинському і Деснянському районах столиці та відкрила кримінальні провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) ККУ.

Зазначається, що разом із тим 2 кримінальних провадження розслідуються за ст. 356 (Самоправство) ККУ, а ще два – за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Також правоохоронці склали 2 адмінпротоколи за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) та 10 – за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітації референдуму) КУпАП.

Читайте також: За день голосування поліція відкрила 159 справ через виборчі порушення

Окрім того, за вчинення дрібного хуліганства біля однієї з виборчих дільниць в Оболонському районі на правопорушницю складено адмінпротокол за ст. 173 КУпАП, а в Дніпровському районі на жінку-виборця складено адмінматеріали за порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори.