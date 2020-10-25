У Київській ТВК спростовують заяви «Євросолідарності» про маніпуляції з протоколами

У Київській міській територіальній виборчій комісії наголосили, що бланки підсумкових протоколів, де було допущено технічні помилки, передруковано і документація відповідає вім вимогам.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це брифінгу заявила голова Київської міської ТВК Валентина Королькова.

"Типографія пішла назустріч, і вчора було передруковано повністю всі вкладення, де працівники допустили технічні помилки. Вони всі доставлені в територіальні виборчі комісії, і територіальні виборчі комісії доставляють усе це на дільниці. Протокол відповідає абсолютно всім вимогам», – запевнила голова ТВК.

Вона також спростувала заяви Київської міської організації партії «Європейська солідарність» про маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів та те, що помилки нібито були зроблені умисно.

Королькова продемонструвала, який вигляд мають протоколи, та звернула увагу на те, що вони містять великий обсяг інформації.

"Під час підготовки до друку протоколів втома та безсонні ночі членів комісії далися взнаки: були зафіксовані кілька технічних помилок (наприклад, пропущена літера у по батькові одного з кандидатів), але всі ці помилки було оперативно виправлено", - наголосила вона.

При цьому голова ТВК нагадала, що міська територіальна виборча комісія складається з 18 осіб, які є представниками різних партій. «Помилки, які були в протоколах, ми обговорювали на засіданні комісії, представники «Європейської солідарності» були на ньому та знають, що проблему було вирішено. Тому мені дуже дивно, чому політична партія дає такі заяви», - розповіла Королькова.

Раніше, 24 жовтня, в Київській міській організації "Європейська солідарність" заявили, що у бланках підсумкових протоколів на місцевих виборах у Києві "наплутано не лише назви партій, їх порядкові номери, а й прізвища кандидатів", і назвали це маніпуляцією.