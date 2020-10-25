У Київській ТВК спростовують заяви «Євросолідарності» про маніпуляції з протоколами

У Київській ТВК спростовують заяви «Євросолідарності» про маніпуляції з протоколами

Укрінформ
У Київській міській територіальній виборчій комісії наголосили, що бланки підсумкових протоколів, де було допущено технічні помилки, передруковано і документація відповідає вім вимогам.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це брифінгу заявила голова Київської міської ТВК Валентина Королькова.

"Типографія пішла назустріч, і вчора було передруковано повністю всі вкладення, де працівники допустили технічні помилки. Вони всі доставлені в територіальні виборчі комісії, і територіальні виборчі комісії доставляють усе це на дільниці. Протокол відповідає абсолютно всім вимогам», – запевнила голова ТВК.

Вона також спростувала заяви Київської міської організації партії «Європейська солідарність» про маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів та те, що помилки нібито були зроблені умисно.

Королькова продемонструвала, який вигляд мають протоколи, та звернула увагу на те, що вони містять великий обсяг інформації.

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"Під час підготовки до друку протоколів втома та безсонні ночі членів комісії далися взнаки: були зафіксовані кілька технічних помилок (наприклад, пропущена літера у по батькові одного з кандидатів), але всі ці помилки було оперативно виправлено", - наголосила вона.

При цьому голова ТВК нагадала, що міська територіальна виборча комісія складається з 18 осіб, які є представниками різних партій. «Помилки, які були в протоколах, ми обговорювали на засіданні комісії, представники «Європейської солідарності» були на ньому та знають, що проблему було вирішено. Тому мені дуже дивно, чому політична партія дає такі заяви», - розповіла Королькова.

Раніше, 24 жовтня, в Київській міській організації "Європейська солідарність" заявили, що у бланках підсумкових протоколів на місцевих виборах у Києві "наплутано не лише назви партій, їх порядкові номери, а й прізвища кандидатів", і назвали це маніпуляцією.

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