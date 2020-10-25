Поліція Києва отримала 86 повідомлень про незаконну агітацію у день виборів

У день місцевих виборів до поліції Києва надійшло 226 повідомлень про порушення, з них 86 стосувалися незаконної агітації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Олег Куявський.

"За інформацією Головного управління Нацполіції у місті Києві, станом на 14 годину грубих порушень виборчого законодавства та порушень публічного порядку не зафіксовано. У день виборів до поліції надійшло 226 повідомлень, у тому числі щодо незаконної агітації 86 повідомлень", - сказав він.

За його словами, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"З них Печерське управління поліції внесло два за статтею 356 Кримінального кодексу (самоправство), Святошинське управління - за частиною 2 статті 60 (підкуп виборців), Деснянське управління - за частиною 4 статті 160 КК (підкуп виборців)", - розповів Куявський.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня проходять місцеві вибори.