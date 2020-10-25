У день виборів у Києві чергують 12 груп вибухотехніків та сотня «швидких»

У Києві на випадок повідомлень про мінування дільниць чергують 12 груп вибухотехніків, а також 100 бригад швидкої допомоги.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський.

«До охорони публічної безпеки на території дільниць поліцією залучено 5626 працівників, у тому числі 4463 поліцейські та 1163 представники Національної гвардії України», - розповів він.

Також до патрулювання у парках та скверах залучена «Муніципальна охорона».

"На випадок повідомлень про мінування чергують 12 груп вибухотехніків, а також 100 бригад швидкої допомоги", - додав він.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.