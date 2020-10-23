У столичній лікарні №3 підготували додатково 60 COVID-ліжок

Столична влада в міській лікарні №3 облаштувала додатково 60 ліжок для хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Лікарня №3 одна з опорних для лікування хворих на коронавірус. Тут створили інфекційне відділення на 30 ліжок, 10 з яких – для інтенсивної терапії. Відділення почало працювати в жовтні та надало допомогу вже 86 пацієнтам. У лікарні вже облаштовують додатково 60 ліжок для хворих на коронавірус", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що тільки для боротьби з COVID-19 місто закупило для медзакладу обладнання на 1,7 млн грн, а також необхідні медикаменти, медичні матеріали та засоби захисту.

За словами очільника Києва, в медзакладі здійснили капремонт та утеплення фасадів корпусів. Також повністю відремонтували та обладнали приймальне і центральне стерилізаційне відділення. Відремонтували в лікарні і мережі електропостачання та каналізаційні мережі. Закупили цього року сучасного обладнання на 43 мільйони гривень.

Кличко повідомив, що в стаціонарах комунальних медзакладів Києва лікуються 1705 хворих на коронавірус, з них 36 дітей. "417 пацієнтів у важкому стані, 632 отримують кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ, ще 124 пацієнти перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус", - розповів Кличко.

Він додав, що пневмонію в столичних медзакладах лікують 480 хворих. За словами Кличка, 110 хворих із пневмонією перебувають у міській лікарні №3.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.