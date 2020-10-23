Оборудки на будівництві: «Бориспіль» каже, що допомагає слідству
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба аеропорту "Бориспіль".
"Відповідно до ухвали про доступ до документів, аеропорт «Бориспіль» надає інформацію та копії документів на запити працівників правоохоронних органів, у тому числі щодо будівництва паркінгу та інших об’єктів інфраструктури. Адміністрація аеропорту сприяє ефективній роботі усіх правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у "Борисполі" повідомляють, що на даний час "не підтверджується інформація щодо проведення обшуків у службових приміщеннях ДП МА "Бориспіль", а також вилучення документів та особистих речей у топменеджерів аеропорту.
Як повідомляв Укрінформ, раніше в СБУ заявили про викриття протиправного механізму, організованого топменеджментом аеропорту «Бориспіль» під час закупівлі послуг з капітального будівництва об’єктів інфраструктури.
За повідомленням СБУ, оперативники спецслужби встановили, що під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову з топменеджментом аеропорту. У 2017-2018 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та постачених будівельних матеріалів. Як зазначається, ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 млн грн державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 млн грн.