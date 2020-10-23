Оборудки на будівництві: «Бориспіль» каже, що допомагає слідству

Адміністрація міжнародного аеропорту "Бориспіль" сприяє ефективній роботі усіх правоохоронних органів у розслідуванні можливих фінансових махінацій при будівництві на території летовища.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба аеропорту "Бориспіль".

"Відповідно до ухвали про доступ до документів, аеропорт «Бориспіль» надає інформацію та копії документів на запити працівників правоохоронних органів, у тому числі щодо будівництва паркінгу та інших об’єктів інфраструктури. Адміністрація аеропорту сприяє ефективній роботі усіх правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у "Борисполі" повідомляють, що на даний час "не підтверджується інформація щодо проведення обшуків у службових приміщеннях ДП МА "Бориспіль", а також вилучення документів та особистих речей у топменеджерів аеропорту.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше в СБУ заявили про викриття протиправного механізму, організованого топменеджментом аеропорту «Бориспіль» під час закупівлі послуг з капітального будівництва об’єктів інфраструктури.

За повідомленням СБУ, оперативники спецслужби встановили, що під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову з топменеджментом аеропорту. У 2017-2018 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та постачених будівельних матеріалів. Як зазначається, ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 млн грн державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 млн грн.