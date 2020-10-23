У Києві - 635 нових хворих із коронавірусом, померли 14 осіб

У Києві за минулу добу виявлено 635 випадків коронавірусу, загальна їх кількість у столиці станом на 23 жовтня сягнула 33 135-ти.

Про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу в нашому місті виявили ще 635 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Всього коронавірус забрав життя 656 киян. Підтверджених випадків захворювання на коронавірус сьогодні у столиці вже 33 135 ", - сказав Кличко.

Він зазначив, що минулої доби коронавірус підтверджено у 352 жінок віком від 18 до 84 років та 18 дівчаток від трьох місяців до 14 років, а також у 247 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв і 18 хлопчиків від десяти місяців до 17 років. Серед нових хворих 30 медиків.

За словами Кличка, госпіталізували 64 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

При цьому одужали за минулу добу 185 людей. Всього від початку епідемії коронавірус подолали 11 489 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 115, Печерському – 96 та в Дніпровському районі – 88 випадків", - сказав міський голова.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.

Фото: kiev.klichko.org