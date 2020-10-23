Історичні будівлі на столичному Майдані повністю очистили від реклами

Історичні будівлі на столичному Майдані повністю очистили від реклами

Фото
Укрінформ
Із дахів будинків на Майдані Незалежності зняли останні рекламні конструкції, що не відповідали чинним правилам, і уперше за останні 30 років повернули історичний вигляд.

Як передає Укрінформ, про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

«Після прийняття у 2017 році Правил розміщення рекламних засобів у столиці такі рекламні конструкції уже не дозволяється розміщувати у «0» форматній зоні. Тож, після закінчення старих дозволів, почалася робота з повернення гідного вигляду цим знаковим для Києва будівлям. На сьогодні повністю знято всі рекламні конструкції на дахах. Будівлі вперше за останні 30 років можуть «дихати» вільно», – розповів Мондриївський.

За словами начальника Управління з питань реклами Олександра Смирнова, балансоутримувачам і власникам конструкцій неодноразово направлялися вимоги про демонтаж конструкцій.

«Ми сподівалися, що добропорядність і відповідальність власників перед містом посприяють демонтажу конструкцій. Однак так не сталося в більшості випадків, тож довелося залучати альпіністів і виправляти ситуацію самотужки», – зазначив Смирнов.

Читайте також: Соцмережі замість концертів: як карантин вплинув на виборчу рекламу

Як повідомлялося, з початку 2020 року з вулиць столиці прибрали понад 7 тисяч рекламних конструкцій і засобів, зокрема з фасадів будинків.

Фото: kyivcity.gov.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-