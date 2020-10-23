Історичні будівлі на столичному Майдані повністю очистили від реклами

Із дахів будинків на Майдані Незалежності зняли останні рекламні конструкції, що не відповідали чинним правилам, і уперше за останні 30 років повернули історичний вигляд.

Як передає Укрінформ, про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

«Після прийняття у 2017 році Правил розміщення рекламних засобів у столиці такі рекламні конструкції уже не дозволяється розміщувати у «0» форматній зоні. Тож, після закінчення старих дозволів, почалася робота з повернення гідного вигляду цим знаковим для Києва будівлям. На сьогодні повністю знято всі рекламні конструкції на дахах. Будівлі вперше за останні 30 років можуть «дихати» вільно», – розповів Мондриївський.

За словами начальника Управління з питань реклами Олександра Смирнова, балансоутримувачам і власникам конструкцій неодноразово направлялися вимоги про демонтаж конструкцій.

«Ми сподівалися, що добропорядність і відповідальність власників перед містом посприяють демонтажу конструкцій. Однак так не сталося в більшості випадків, тож довелося залучати альпіністів і виправляти ситуацію самотужки», – зазначив Смирнов.

Як повідомлялося, з початку 2020 року з вулиць столиці прибрали понад 7 тисяч рекламних конструкцій і засобів, зокрема з фасадів будинків.

Фото: kyivcity.gov.ua