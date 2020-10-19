Майже половина будинків Києва вже з теплом

Майже половина будинків Києва вже з теплом

Укрінформ
У Києві до опалення вже підключили об’єкти соціальної інфраструктури і майже половину житлових будинків міста.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні тепло вже отримують соціальні об’єкти – лікарні, школи, садочки, інші установи соціальної інфраструктури. Також тепло подали вже у майже половину житлових будинків столиці. Найбільше підключених будинків сьогодні – в Голосіївському, Дніпровському, Печерському та Святошинському районах", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 2,7 тисяч кілометрів, до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень. За його словами, стежитиме за тим, щоб в оселях було тепло, тепер Міська житлово-комунальна інспекція. Також інспектори перевірятимуть, як комунальні служби реагують на скарги від мешканців столиці.

Як повідомляв Укрінформ, Київ із 16 жовтня розпочав опалювальний сезон.

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