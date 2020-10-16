Скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві: брифінг Кличка

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

- скільки киян протестували на COVID-19;

- про перевірки столичних лікарень, де надають допомогу хворим на коронавірус;

- що робить місто задля безпечного проведення місцевих виборів;

- скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;

- про стан пораненого волонтера "УДАРу".