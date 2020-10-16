Скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян протестували на COVID-19;
- про перевірки столичних лікарень, де надають допомогу хворим на коронавірус;
- що робить місто задля безпечного проведення місцевих виборів;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
- про стан пораненого волонтера "УДАРу".