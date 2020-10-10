З’їзди з мосту Патона частково перекриють через ремонт
Укрінформ
На з’їздах з мосту Патона на Дніпровську Набережну та з Дніпровської Набережної на міст Патона з 11 до 12 жовтня обмежать рух через дорожні роботи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
11 жовтня із 07:00 до 07:00 12 жовтня буде обмежено рух транспорту на з’їзді з мосту Патона на Дніпровську Набережну та з’їзді з Дніпровської Набережної на міст Патона.
Обмеження пов’язано з влаштуванням верхніх шарів асфальтобетонного покриття.