З’їзди з мосту Патона частково перекриють через ремонт

На з’їздах з мосту Патона на Дніпровську Набережну та з Дніпровської Набережної на міст Патона з 11 до 12 жовтня обмежать рух через дорожні роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА. 11 жовтня із 07:00 до 07:00 12 жовтня буде обмежено рух транспорту на з’їзді з мосту Патона на Дніпровську Набережну та з’їзді з Дніпровської Набережної на міст Патона. Читайте також: У Києві за п'ять років планують реставрувати міст Патона Обмеження пов’язано з влаштуванням верхніх шарів асфальтобетонного покриття.