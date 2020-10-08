У Києві наступного року планують відкрити дитячий кардіологічний центр

Київський міський дитячий кардіологічний центр планується відкрити в наступному році.

Його створять на базі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу мера Києва Віталія Кличка.

"На початку вересня Київрада підтримала дуже важливе рішення для збереження тисяч життів маленьких киян - про створення Київського міського дитячого кардіологічного центру. До цього в Києві не було такого профільного закладу. І лікувати маленьких киян можна у державних закладах охорони здоров’я, на загальних засадах. Це часто призводить до неможливості своєчасно отримати необхідну медичну допомогу", - сказав Кличко.

У Києві наступного року планують відкрити дитячий кардіологічногний центр/Фото: kyivcity.gov.ua

Він зауважив, що основний заклад, де можна сьогодні отримати таку спеціалізовану допомогу – Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

За його словами, близько 15% пацієнтів Центру становлять кияни, і за останні роки спостерігається щорічне збільшення звернень. Тільки в 2019 році серед усіх пацієнтів Центру майже 30% були киянами - понад 12 тисяч осіб.

У Центрі консультують новонароджених, дітей дошкільного та шкільного віку з вродженими та набутими вадами серця та, у разі необхідності, проводять кардіохірургічні операції. Окрім того, вагітним жінкам проводять діагностичні ультразвукові обстеження плоду з підозрою на вроджену ваду серця.

"Саме на базі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України буде створене комунальне некомерційне підприємство «Київський міський дитячий кардіологічний центр». Вже невдовзі маленькі кияни, які потребуватимуть високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги (діагностики, медикаментозного лікування та хірургічної корекції вроджених вад серця та судин), зможуть отримати її в міському кардіоцентрі", - додав мер Києва.

Міський дитячий кардіологічний центр буде розміщений у новому корпусі на чотири поверхи поряд з Науково-практичним медичним центром дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Наразі завершують будівництво корпусу. І вже наступного року дитячий кардіоцентр розпочне свою роботу.

Як повідомлялося, депутати Київради підтримали створення у столиці комунального некомерційного підприємства «Київський міський дитячий кардіологічний центр». За відповідне рішення проголосували 76 депутатів.

Фото: kyivcity.gov.ua