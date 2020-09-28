У метро Києва змінили рух на "зеленій лінії" - зачепер потрапив під потяг

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці.

“Зелена лінія. Поїзди курсують від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір"”, - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, зачепер потрапив під потяг.

На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці, зазначили в метрополітені.