Перила на пішохідному мосту в Києві обвалилися через стихійну торгівлю – УЗ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що перила мосту обвалилися 26 вересня і внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"У вересні 2019 року відділ діагностики штучних споруд Київського Центру діагностики залізничної інфраструктури провів планову перевірку штучних споруд Київської дистанції колії. Усі зауваження були усунені, окрім одного: припинити стихійну торгівлю. При проведенні весняного огляду в березні 2020 року зауважень по перилах не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На пішохідний міст до Труханового острова не пускатимуть велосипедистів

В Укрзалізниці наголосили, що саме постійний фізичний вплив призвів до руйнації перильного огородження пішохідного мосту.

"Для попередження та недопущення стихійної торгівлі на мосту регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» неодноразово зверталася до Національної поліції України. Останнє звернення було 9 вересня 2020 року", - підкреслили в пресслужбі і додали, що наприкінці вересня залізничники проведуть його планову діагностику.