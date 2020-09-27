Київ у найближчі години накриє гроза - синоптики

У найближчі дві години та з утриманням до кінця дня у столиці пройдуть грози.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід вимкнути електроприлади, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері. На природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Читайте також: В Україну йдуть дощі та прохолода

Під час грози не можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.