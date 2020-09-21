Розкрадання грошей на метро: у Києві вимагали оголосити підозри чиновникам
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Укрінформ
Під Офісом Генерального прокурора відбулася акція «Захисти метро від казнокрадів!», учасники якої вимагали оголосити підозри чиновникам Київської міської держадміністрації.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники акції тримали, зокрема, плакати з написами: ”Ми за життя без масок” , “Кличко украв у киян 1,7 млрд грн, призначених на будівництво метро”.
Під Офісом Генпрокурора вимагали підозр для чиновників / Фото: Олена Худякова. Укрінформ
Учасники акції вимагали вручити повідомлення про підозру чиновникам КМДА, обвинувачуваним у розкраданні з бюджету Києва понад 1,7 млрд грн, виділених на «будівництво» ділянки Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену від станції «Сирець» на жилмасив Виноградар.