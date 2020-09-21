Розкрадання грошей на метро: у Києві вимагали оголосити підозри чиновникам

Під Офісом Генерального прокурора відбулася акція «Захисти метро від казнокрадів!», учасники якої вимагали оголосити підозри чиновникам Київської міської держадміністрації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники акції тримали, зокрема, плакати з написами: ”Ми за життя без масок” , “Кличко украв у киян 1,7 млрд грн, призначених на будівництво метро”.

Під Офісом Генпрокурора вимагали підозр для чиновників / Фото: Олена Худякова. Укрінформ