Гендиректор Carlsberg розповів подробиці вибуху на пивзаводі в Києві

Генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко розповів про вибух на території пивоварного заводу в Києві.

Про це він написав у своєму Facebook, передає Укрінформ.

За його словами, вибух прогримів близько 16:00 на даху очисних споруд, коли двоє працівників підрядної організації виконували там зварювання технічних люків. Один зі зварників отримав садна, госпіталізація йому не знадобилася.

Вибух пошкодив дах очисних споруд. За попередньою інформацією, його причиною стало порушення техніки безпеки працівниками при проведенні зварювальних робіт.

"Всім нам дуже пощастило, що відбулися так легко", - написав Шевченко.

Як раніше повідомляло агентство, на київському пивзаводі Carlsberg Ukraine, який знаходиться в Голосіївському районі столиці, стався вибух. В результаті постраждали дві особи.

Фото: facebook