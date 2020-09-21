Гендиректор Carlsberg розповів подробиці вибуху на пивзаводі в Києві

Гендиректор Carlsberg розповів подробиці вибуху на пивзаводі в Києві

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Укрінформ
Генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко розповів про вибух на території пивоварного заводу в Києві.

Про це він написав у своєму Facebook, передає Укрінформ.

За його словами, вибух прогримів близько 16:00 на даху очисних споруд, коли двоє працівників підрядної організації виконували там зварювання технічних люків. Один зі зварників отримав садна, госпіталізація йому не знадобилася.

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Вибух пошкодив дах очисних споруд. За попередньою інформацією, його причиною стало порушення техніки безпеки працівниками при проведенні зварювальних робіт.

"Всім нам дуже пощастило, що відбулися так легко", - написав Шевченко.

Як раніше повідомляло агентство, на київському пивзаводі Carlsberg Ukraine, який знаходиться в Голосіївському районі столиці, стався вибух. В результаті постраждали дві особи.

Фото: facebook

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