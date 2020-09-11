Які обмеження повернуть після входження Києва у "помаранчеву" зону: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці.

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

- скільки хворих на COVID-19 госпіталізовано;

- скільки медзакладів приймають хворих на коронавірус;

- які обмеження повернуть після входження у помаранчеву зону епідеміологічної

небезпеки;

- скільки шкіл та дитячих садків закрито на карантин.