Які обмеження повернуть після входження Києва у "помаранчеву" зону: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки хворих на COVID-19 госпіталізовано;
- скільки медзакладів приймають хворих на коронавірус;
- які обмеження повернуть після входження у помаранчеву зону епідеміологічної
небезпеки;
- скільки шкіл та дитячих садків закрито на карантин.