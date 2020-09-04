У Києві лабцентр МОЗ більше не тестуватиме на COVID-19 приватних осіб

Як передає Укрінформ, про це повідомляє лабораторний центр у Фейсбуці.

"З 07.09.2020 ДУ ''КМЛЦ МОЗ" припиняє обстеження на COVID-19 приватних осіб", - йдеться у повідомленні.

Про причини припинення обстеження не повідомляється.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.