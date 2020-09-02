Чому зростає смертність від COVID-19: брифінг Кличка
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Укрінформ
Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки хворих на COVID-19 госпіталізовано;
- скільки хворих у важкому стані;
- яка заповненість столичних лікарень;
- скільки киян протестовано на коронавірус;
- чому зростає смертність від COVID-19;
- про перевірки на дотримання протиепідемічних правил;
- про початок навчального процесу в школах міста.