У Києві оцифрували містобудівну документацію

Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації перевів усі містобудівні умови та обмеження, видані з 2011 року до 1 липня цього року, в електронний вигляд.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, начальник управління адміністративних послуг Юрій Тацій у Фейсбуці.

"3643 містобудівних умови та обмеження та 2161 будівельний паспорт, які були видані з 2011 року до 1 липня цього року, вже переведені в електронний вигляд", - повідомив Тацій.

Усі ці документи можна буде проглянути у відкритому доступі на сайті містобудівного кадастру, який зараз модернізують.

«Наразі продовжується модернізація сайту містобудівного кадастру. Це і буде платформа, де ми розмістимо всі переведені в електронний вигляд документи. Вони будуть у відкритому доступі, будь-який документ можна буде легко знайти», – пояснив Тацій.

У Департаменті вже працюють над тим, щоб оцифрувати архітектурно-планувальні завдання та проєктні документи, видані з 2002 року.

«Наступний етап, над яким ми вже працюємо – інвентаризація та оцифрування архітектурно-планувальних завдань (АПЗ), а також проєктних документів, які видавались ще з 2002 року. Сподіваюсь, що й далі будемо йти за планом, і ту колосальну кількість документів, яка накопичилась у Департаменті, зможемо якісно та швидко перевести у зручну електронну форму», – додав Тацій.

Як повідомлялося, Департамент містобудування та архітектури КМДА має намір провести паспортизацію вулиць, об’єктів будівництва та фасадів будівель. Паспортизація торкнеться також і пам’яток архітектури.