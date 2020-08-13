У Києві горіло сміттєзвалище
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.
“13 серпня о 06:15 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Колекторна, що у Дарницькому районі столиці. До місця виклику негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних частин”, - йдеться у повідомленні.
По прибуттю було встановлено, що горить сміття на площі 300 кв м.
Об 11:45 пожежу на площі було локалізовано, а о 13:56 - ліквідовано.
Зазначається, що основна складність гасіння пожежі полягала в тому, що подекуди глибина залягання сміття становила близько 4 метрів. Вогонь вдалось загасити швидко, а осередки тління, які були знизу, доводилося ретельно заливати водою.
До ліквідації пожежі залучалося 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.
Загиблих та травмованих немає.
Причиною виникнення пожежі займатимуться правоохоронці.
Фото: ДСНС