У Києві горіло сміттєзвалище

Столичні рятувальники понад сім годин гасили пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі на вулиці Колекторній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“13 серпня о 06:15 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Колекторна, що у Дарницькому районі столиці. До місця виклику негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних частин”, - йдеться у повідомленні.

По прибуттю було встановлено, що горить сміття на площі 300 кв м.

Об 11:45 пожежу на площі було локалізовано, а о 13:56 - ліквідовано.

Зазначається, що основна складність гасіння пожежі полягала в тому, що подекуди глибина залягання сміття становила близько 4 метрів. Вогонь вдалось загасити швидко, а осередки тління, які були знизу, доводилося ретельно заливати водою.

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До ліквідації пожежі залучалося 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Причиною виникнення пожежі займатимуться правоохоронці.

Фото: ДСНС