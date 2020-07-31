Про підтримку медиків та ремонти в столичних лікарнях: брифінг Кличка
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Укрінформ
Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- Про кількість інфікованих киян
- Який столичний гуртожиток закрили на карантин
- Скільки тестів на COVID-19 зробили в Києві
- Про підтримку медиків та ремонти в столичних лікарнях
- Про роботу експертної групи з подолання кризи та підтримки бізнесу
- Про створення перехоплюючих паркінгів у місті