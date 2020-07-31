Про підтримку медиків та ремонти в столичних лікарнях: брифінг Кличка

Про підтримку медиків та ремонти в столичних лікарнях: брифінг Кличка

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Укрінформ
Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує:

  • Про кількість інфікованих киян
  • Який столичний гуртожиток закрили на карантин
  • Скільки тестів на COVID-19 зробили в Києві
  • Про підтримку медиків та ремонти в столичних лікарнях
  • Про роботу експертної групи з подолання кризи та підтримки бізнесу
  • Про створення перехоплюючих паркінгів у місті

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