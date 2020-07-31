Про підтримку медиків та ремонти в столичних лікарнях: брифінг Кличка

Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує: Про кількість інфікованих киян

Який столичний гуртожиток закрили на карантин

Скільки тестів на COVID-19 зробили в Києві

Про підтримку медиків та ремонти в столичних лікарнях

Про роботу експертної групи з подолання кризи та підтримки бізнесу

Про створення перехоплюючих паркінгів у місті