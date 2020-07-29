Як розпочнеться новий навчальний рік: брифінг Кличка
Відео
Укрінформ
Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- Про кількість інфікованих киян
- Як місто підтримує малий та середній бізнес
- Про створення екпертної групи з подолання кризи
- Про модернізацію ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та оновлення тепломереж
- Як розпочнеться новий навчальний рік цієї осені
- Де ще у центрі міста з'являться пішохідні зони