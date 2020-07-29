Як розпочнеться новий навчальний рік: брифінг Кличка

Як розпочнеться новий навчальний рік: брифінг Кличка

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Укрінформ
Пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:

  • Про кількість інфікованих киян
  • Як місто підтримує малий та середній бізнес
  • Про створення екпертної групи з подолання кризи
  • Про модернізацію ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та оновлення тепломереж
  • Як розпочнеться новий навчальний рік цієї осені
  • Де ще у центрі міста з'являться пішохідні зони

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