Кличко прийшов у Київраду на милицях і пожартував, що може "накостиляти" чиновникам
Про це повідомили у пресслужбі КМДА й оприлюднили фото Кличка на милицях.
"Радий бачити всіх в доброму здоров'ї та гарному настрої. Я сьогодні, бачите, як прийшов… Тому не дарма всім говорю регулярно на брифінгах: бережіть себе. І не тільки від коронавірусу», - сказав мер.
За його словами, він травмувався минулої суботи.
"Спочатку пограв із синами у футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахілове сухожилля. Але нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не швидко", - зазначив Кличко і пожартував, що тепер для безвідповідальних чиновників, які "радіють, що тимчасово чарівні пенделі не долітатимуть, з'явилася нова опція - "накостиляти".
Фото: пресслужба КМДА