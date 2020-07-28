Кличко прийшов у Київраду на милицях і пожартував, що може "накостиляти" чиновникам

Мер Києва Віталій Кличко прийшов на засідання Київради із травмованою ногою - надірвав ахілове сухожилля.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА й оприлюднили фото Кличка на милицях.

"Радий бачити всіх в доброму здоров'ї та гарному настрої. Я сьогодні, бачите, як прийшов… Тому не дарма всім говорю регулярно на брифінгах: бережіть себе. І не тільки від коронавірусу», - сказав мер.

За його словами, він травмувався минулої суботи.

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"Спочатку пограв із синами у футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахілове сухожилля. Але нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не швидко", - зазначив Кличко і пожартував, що тепер для безвідповідальних чиновників, які "радіють, що тимчасово чарівні пенделі не долітатимуть, з'явилася нова опція - "накостиляти".

Фото: пресслужба КМДА