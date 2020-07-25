На Троєщині "замінували" багатоповерхівку

В анонімному дзвінку в поліцію Києва повідомили про замінування багатоповерхового будинку на проспекті Маяковського.

Про це повідомляє Київ оперативний у Facebook.

"Термінове повідомлення з Троєщини - кажуть, що хтось анонімно зателефонував у поліцію і сказав, що будинок за адресою Маяковського, 24Б, замінований", - йдеться в повідомленні.

За інформацією, на місці зараз чекають прибуття спеціалістів-вибухотехніків.

Поліція поки не повідомляє про такий інцидент.