На Виноградарі сталася аварія на колекторі: рух транспорту перекрили

На перетині проспектів Порика та Правди ліквідовують пошкодження каналізаційного колектора, тимчасово перекрито рух транспорту.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Працівники ПрАТ «АК «Київводоканал» ліквідовують аварійну ситуацію, що сталась на каналізаційному колекторі діаметром 1000 мм на перетині просп. Василя Порика та просп. Правди. Для виконання робіт перекрито рух автотранспорту проїжджою частиною", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що для виконання ремонтних робіт підприємство буде змушене тимчасово відключити водопостачання на житловому масиві Виноградар за адресами:

- просп. Василя Порика, 15, 17-А, 17-Б, 17, 13, 11-А, 2, 13-А, 13-Б, 11, 11-Б, 11-В, 9, 9-В, 7-Б, 7-А, 8-А, 8, 10, 3-Б, 5, 3-А, 3, 1/15, 12, 12-А, 14-А, 14, 16;

- просп. Георгія Гонгадзе, 32-Б, 32-А, 32-А (дитячий садок), 20-Г, 32-Д (дитячий садок), 20-Б, 20-К, 24-Б, 20-В, 20-Е, 20-Д, 20-Ж, 32-Ж, 32;

- просп. Свободи, 17, 20-А/30, 22, 24, 24-А, 34, 22-А, 32, 30-А, 30-В, 28-Б, 42, 44, 44 (д/с), 19, 28-А, 28, 26, 26-А, 24-Б, 26-В;

- вул. Світлицького, 35, 30-А, 34, 30/20-Б, 28-Б, 28-А, 24-Б (дитячий садок), 26, 26-А, 26-Б, 30/20, 28-В;

- пров. Межовий, 7 (школа).

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Для забезпечення потреб мешканців будуть чергувати автоцистерни з питною водою за адресами: ріг просп. Свободи та просп. Правди; ріг просп. Порика та просп. Свободи; ріг просп. Правди та вул. Маршала Гречка; ріг просп. Гонгадзе та просп Свободи.

Також буде знижено тиск води або можлива повна її відсутність на жилому масиві Вітряні гори, а саме на вулицях: Межова, Межовий пров., Новомостицька, Мостицька, Червонопільська, Їжакевича, Бестужева, Западинська, Осиповського, Галицька, а також приватний сектор – вулиці Сошенка, Ростовська, Кобзарська.

Орієнтовний час виконання робіт – 1 доба.

Зазначається, що руйнування стінок залізобетонного колектора 1965 року побудови відбулося внаслідок дії газової корозії, що сталася 2 тижні тому.

Фото: bigkyiv