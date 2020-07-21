Карантин у Києві: "плавець із Гідропарку" похвалився закритою справою

Валентин Бур'янов, який вплав намагався дістатися до закритого на період карантину Гідропарку, повідомив, що суд закрив адміністративне провадження щодо нього через відсутність події і складу правопорушення.

Про це він написав у Facebook.

“20.07.2020 року Дніпровський суд міста Києва виправдав мене по справі про адміністративне правопорушення щодо подій від 06.04.2020 в Гідропарку (закрив провадження за відсутністю події і складу правопорушення”, - написав Бур'янов.

Як повідомлялося, 6 квітня Бур'янов вирішив переплисти річку і так дістатися до спортивного майданчика в Гідропарку. Його відразу затримали співробітники поліції і склали адміністративний протокол.

7 квітня він заявив, що зробив це, тому що вважає постанову Кабміну про посилення карантину незаконною.