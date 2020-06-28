У Києві сьогодні очікується гроза – Укргідрометцентр

Удень 28 червня в Києві очікується гроза.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Удень 28 червня в Києві очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий).

У неділю в західних, північних та Вінницькій областях очікується гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 27-28 червня у східних, Сумській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо: 23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки.