У Києві сьогодні очікується гроза – Укргідрометцентр

У Києві сьогодні очікується гроза – Укргідрометцентр

Укрінформ
Удень 28 червня в Києві очікується гроза.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Удень 28 червня в Києві очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий).

У неділю в західних, північних та Вінницькій областях очікується гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 27-28 червня у східних, Сумській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Нагадаємо: 23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки.

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