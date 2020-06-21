На місці вибуху у Києві працюють волонтери Червоного Хреста, поліція та рятувальники

На місці вибуху в столичній багатоповерхівці працюють волонтери Червоного Хреста, а також рятувальники та поліцейські.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тут також присутні голова МВС Арсен Аваков, мер Києва Віталій Кличко, голова НПУ Ігор Клименко, голова Дарницької РДА Ярослав Лагута та інші.

Зокрема, рятувальники розчищають місце біля будинку, забирають автомобілі, які були припарковані поруч, щоб важка техніка мала доступ до місця події.

Тут працює група швидкого реагування: розміщує намети для мешканців постраждалого будинку, які зможуть там отримати необхідну інформацію щодо відселення, як отримати харчування і медичну допомогу у разі необхідності.

Читайте також: Через вибух у багатоповерхівці перекрили рух проспектом Григоренка

Мешканці з будинку, де сталася подія, перебувають неподалік і записуються у списки, для того щоб була інформація, чи не було ще жертв.

Фото: МВС України, ДСНС та Укрінформ