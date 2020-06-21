Вибух на Позняках у Києві: врятували вже трьох людей

На місці вибуху в 9-поверхівці у Києві рятувальники деблокували вже трьох осіб, працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Facebook.

«Деблоковано 3 особи. Проводяться роботи з подальшої евакуації мешканців будинку. На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції», - йдеться у повідомленні.

У Києві стався вибух у дев’ятиповерхівці / Фото: Dronarium Україна, Facebook

Від ДСНС залучено 75 чол. о/с та 15 од. техніки.

У Києві стався вибух у дев’ятиповерхівці / Фото: Dronarium Україна, Facebook

Як повідомляв Укрінформ, у Дарницькому районі Києва вранці 21 червня стався вибух у 9-поверхівці, рятувальники виявили одного загиблого.