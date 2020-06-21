У Києві за добу — 73 випадки коронавірусу, один летальний

Станом на 21 червня в Києві підтверджено 4325 випадків захворювань на COVID-19, за минулу добу захворіли 73 людини, із них троє медиків.

Такі дані опублікував Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 73. Один випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 98 мешканців Києва", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Кличка, на сьогодні в столиці вже 4325 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:41 жінка віком від 21до 85 років, 28 чоловіків віком від 22 до 83 років, 3 дівчинки, яким 1, 4 і 11 років, та 9-річний хлопчик. Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 15, Святошинському та Дніпровському – 12. Та в Печерському - 10 випадків.

Як повідомлялося, станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджені 36 560 випадків COVID-19, за добу - 735 нових.