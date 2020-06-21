У Києві п'яний водій влетів у зупинку, де стояли люди

У Деснянському районі міста Києва пізно ввечері у суботу, 20 червня, нетверезий водій вилетів на зупинку з людьми

Про це повідомляє ВартовіЕспресо.

За словами очевидців, Volkswagen Golf на добрячій швидкості рухався по столичній Троєщині. В якусь мить автомобіль вилетів з дороги та протаранив зупинку, перекинувши її на бік.

Як кажуть свідки, авто виїхало на перехрестя на забороняючий сигнал та, об'їжджаючи пішоходів, що вже вийшли на дорогу, вилетіло на тротуар.

На зупинці в цей час стояли чоловік та жінка. Дивом вони встигли відскочити.

Тест на "Драггері" показав 2,01 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.

Медики "швидкої" надали першу допомогу водію, проте від госпіталізації він відмовився.