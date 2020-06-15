Коронавірус виявили ще у трьох столичних дитсадках

Серед персоналу ще трьох дитячих садків Києва виявили хворих на коронавірус.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серед персоналу ще трьох дитячих садків міста виявили коронавірус або людей з підозрою на COVID-19. Всі три садки не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей", - сказав Кличко.

Так, за його словами, у дитсадку № 804 в Оболонському районі захворіла вихователька. У садку № 495 Шевченківського району - підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури, а в закладі № 651 у Солом’янському районі виявили, що в музичного керівника садка захворіла вся родина, тобто, ця жінка є контактою особою, і вона тепер на самоізоляції.

Кличко зауважив, що всі три дитячі садки місто поки не відкриє.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві вже 3957 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу виявлено 53 нові випадки.