Коронавірус виявили ще у трьох столичних дитсадках
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Серед персоналу ще трьох дитячих садків міста виявили коронавірус або людей з підозрою на COVID-19. Всі три садки не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей", - сказав Кличко.
Так, за його словами, у дитсадку № 804 в Оболонському районі захворіла вихователька. У садку № 495 Шевченківського району - підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури, а в закладі № 651 у Солом’янському районі виявили, що в музичного керівника садка захворіла вся родина, тобто, ця жінка є контактою особою, і вона тепер на самоізоляції.
Кличко зауважив, що всі три дитячі садки місто поки не відкриє.
Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві вже 3957 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу виявлено 53 нові випадки.