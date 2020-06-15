Чи можна відпочивати на столичних пляжах: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- у скількох протестованих виявляють коронавірус;

- в яких садках столиці виявили хворих на коронавірус співробітників;

- чи можна відпочивати на столичних пляжах;

- скільки власників нічних клубів було оштрафовано за останні вихідні;

- скільки тепломереж планують замінити цього року.