Чи можна відпочивати на столичних пляжах: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- у скількох протестованих виявляють коронавірус;
- в яких садках столиці виявили хворих на коронавірус співробітників;
- чи можна відпочивати на столичних пляжах;
- скільки власників нічних клубів було оштрафовано за останні вихідні;
- скільки тепломереж планують замінити цього року.