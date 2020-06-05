За період пандемії у столиці захворіли майже 270 дітей

За період пандемії в столиці захворіли майже 270 дітей, а це 8% від усіх хворих на коронавірус у Києві.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києві хворіє багато дітей. За позаминулу добу було 12 випадків, за минулу 7. Усього за період пандемії в столиці захворіли майже 270 дітей, від немовлят до підлітків", - сказав Кличко.

З його словами, це 8% від усіх хворих на коронавірус в столиці.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці вже 3 292 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу захворіло ще 82 людини.