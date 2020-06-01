У столичному парку "Троєщина" завершили другу чергу реконструкції

У столиці до Дня Києва в парку "Троєщина" завершили другу чергу реконструкції.

Про це на брифінгу в понеділок поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В парку "Троєщина", що розташований вздовж проспекту Романа Шухевича, реконструкція відбувається у три етапи - за кількістю водойм на великій території. Першу чергу ми відкрили у жовтні 2018 року. Цього року, до Дня Києва, завершили роботи на другій черзі. Проклали пішохідні та велосипедні доріжки, облаштували систему поливу. Встановили універсальне поле для міні-футболу й волейболу, спортивний майданчик з тренажерами та альтанку для гри в шахи. Також встановили сучасне освітлення та систему відеоспостереження. І вже розпочали розчищення третьої водойми, щоб перейти до наступної черги реконструкції", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у столиці продовжують оновлювати й інші парки та сквери.

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Кличко розповів, що у парку "Совки" днями презентували «сухий» фонтан з кольоровою підсвіткою. Також там збудували нову вхідну групу та висадили зелені лабіринти. У парку "Сирецький" завершують роботи з облаштування танцювального майданчика, сцени для виступів творчих колективів, інтерактивного фонтану - для музичних шоу із дитячими піснями.

Мер столиці зазначив, що на завершальній стадії капремонт парку Партизанської слави. Там відвідувачів зустрічатиме світловий пішохідний фонтан з п'яти арок, обладнаний спеціальними сенсорами.

Триває і перша черга капремонту у фітнес-парку "Лебедине".