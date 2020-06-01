Під Києвом колишній поліцейський за кермом стріляв у перехожих

У Вишневому (Київська область) колишній поліцейський за кермом стріляв у перехожих, які зробили зауваження йому щодо неправильного паркування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.

“Опівночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення від жителів м.Вишневе про те, що чутно звуки пострілів. На місце події оперативно прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Поліцейські опитали учасників інциденту та викликали постраждалим швидку медичну допомогу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вулиці сталася сварка між перехожими та водієм з ознаками алкогольного сп’яніння, з приводу неправильного паркування його автівки. Конфлікт переріс у бійку, а в подальшому водій дістав пістолет та здійснив з нього декілька хаотичних пострілів

На місці події правоохоронці вилучили гільзи.

Чоловік добровільно віддав поліцейським зброю – пристрій для відстрілу гумовими кулями, який в подальшому буде направлена проведення експертизи.

Після огляду лікарів всі учасники інциденту залишили медичний заклад.

Зловмисником виявився 34-річний громадянин, із ним наразі працюють слідчі.

“Хуліганом є колишній працівник поліції. Цей чоловік був звільнений з лав Національної поліції за низку порушень службової дисципліни, за поведінку, яка паплюжить честь та гідність працівника поліції та за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння”, - розповіли у поліції.

Усіх фігурантів конфлікту направлено на проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення ступеню тяжкості нанесених тілесних ушкоджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.