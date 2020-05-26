У Києві автівка влетіла у зупинку, є постраждалий
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Укрінформ
У столиці у зупинку громадського транспорту сьогодні в'їхав автомобіль Hyundai, постраждав чоловік, якого довелося госпіталізувати.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
"На Олени Теліги, поблизу із АЗС Shell, є зупинка громадського транспорту. На цій зупинці знаходилося три людини, які очікували транспорт. Саме у цю зупинку і влетів на швидкості водій Hyundai", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок наїзду одного із чоловіків, довелося терміново госпіталізувати.
Фото: Київ Оперативний