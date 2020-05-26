У Києві автівка влетіла у зупинку, є постраждалий

У Києві автівка влетіла у зупинку, є постраждалий

Фото
Укрінформ
У столиці у зупинку громадського транспорту сьогодні в'їхав автомобіль Hyundai, постраждав чоловік, якого довелося госпіталізувати.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"На Олени Теліги, поблизу із АЗС Shell, є зупинка громадського транспорту. На цій зупинці знаходилося три людини, які очікували транспорт. Саме у цю зупинку і влетів на швидкості водій Hyundai", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Рівному Lanos в'їхав у тролейбус, є постраждалі

Зазначається, що внаслідок наїзду одного із чоловіків, довелося терміново госпіталізувати.

Фото: Київ Оперативний

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-