У Києві автівка влетіла у зупинку, є постраждалий

У столиці у зупинку громадського транспорту сьогодні в'їхав автомобіль Hyundai, постраждав чоловік, якого довелося госпіталізувати.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"На Олени Теліги, поблизу із АЗС Shell, є зупинка громадського транспорту. На цій зупинці знаходилося три людини, які очікували транспорт. Саме у цю зупинку і влетів на швидкості водій Hyundai", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок наїзду одного із чоловіків, довелося терміново госпіталізувати.

Фото: Київ Оперативний