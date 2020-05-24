Коронавірус виявили ще у 54 киян – Кличко

За минулу добу в Києві у 54 людей лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Ще у 54 мешканців Києва за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них – троє медиків. Одна людина померла. Всього в столиці за цей період 59 летальних випадків", - інформував Кличко.

Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 12 хворих. У Святошинському – 10. У Деснянському районі - 9 випадків захворювання.

Захворіли: 26 жінок віком від 21 до 81 років, 22 чоловіки від 23 до 81 років, 3 дівчинки віком 10, 11 та 16 років та 3 хлопчики, яким 2,12 та 15 рокiв.

За інформацією міського голови, до лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 7 людей. Усього коронавірус подолали 358 мешканців столиці.

На сьогодні в Києві з початку поширення епідемії вже 2623 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

"Ми розпочали в столиці другий етап послаблення обмежень. І дуже важливо, наскільки кияни дотримуватимуться елементарних правил. Дуже важливо не допустити загострення ситуації з розповсюдженням вірусу", - зазначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.